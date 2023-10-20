مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات سياحية ألمانية و4 من التشيك اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 13 رحلة طيران دولية سياحية اوروبية، تقل على متنها قرابة 2000 راكب، تصل ضمن 138 رحلة طيران دولية وصلت خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وتطبق السلطات المختصة الإجراءات الاحترازية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وتصل رحلات اليوم من عدة دول مختلفه بينها رحلة من إيطاليا، ورحلة أخرى من العاصمة الهولندية امستردام، و4 رحلات من التشيك، و7 رحلات من المطارات الألمانية المختلفة .

يذكر أن استقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.