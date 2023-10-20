اليوم السابع
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مسيرة بالجلاليب البيضاء لـ400 طفل احتفالا بحفظهم القرآن الكريم في الغربية.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 09:15 م
مسيرة بالجلاليب البيضاء لـ400 طفل احتفالا بحفظهم القرآن الكريم في الغربية.. صور مسيرة الأطفال حفظة القرآن الكريم
الغربية مصطفى عادل

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شهدت قرية كفر العزيزية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، خروج مسيرة لحفظة القرآن الكريم شارك فيها 400 طفل من أبناء القرية ممن أتموا حفظ كتاب الله، مرتدين الجلاليب البيضاء.
 
وخرجت المسيرة من أمام مركز الشباب وطافت شوارع القرية، واصطف الأهالي لمشاهدة حفظة القرآن الكريم وسط زغاريد السيدات احتفالا بتفوق هؤلاء الأطفال في حفظ القرآن الكريم.
 
وشهد حفل التكريم تكريم للطلبة ممن حفظوا القرآن الكريم على عدة مستويات، وتوزيع جوائز مادية عليهم وتوجيه الشكر لأولياء أمورهم على ما قدموه لأولادهم وإتمامهم حفظ كتاب الله.
 
جانب من المسيرة (1)
 
جانب من المسيرة (2)
 
جانب من المسيرة (3)
 
جانب من المسيرة (4)
 
جانب من المسيرة (5)

 







اخبار المحافظات

حفظة القرآن الكريم

قرية كفر العزيزية

سمنود

مسيرة لحفظة القرآن الكريم بالغربية




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