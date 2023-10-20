مسيرة بالجلاليب البيضاء لـ400 طفل احتفالا بحفظهم القرآن الكريم في الغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

شهدت قرية كفر العزيزية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، خروج مسيرة ل حفظة القرآن الكريم شارك فيها 400 طفل من أبناء القرية ممن أتموا حفظ كتاب الله، مرتدين الجلاليب البيضاء.

وخرجت المسيرة من أمام مركز الشباب وطافت شوارع القرية، واصطف الأهالي لمشاهدة حفظة القرآن الكريم وسط زغاريد السيدات احتفالا بتفوق هؤلاء الأطفال في حفظ القرآن الكريم.

وشهد حفل التكريم تكريم للطلبة ممن حفظوا القرآن الكريم على عدة مستويات، وتوزيع جوائز مادية عليهم وتوجيه الشكر لأولياء أمورهم على ما قدموه لأولادهم وإتمامهم حفظ كتاب الله.