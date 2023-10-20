مستشفى المعمدانى: هناك حاجة ماسة لإمدادات طبية عاجلة لمستشفيات غزة

وقالت ترزي ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "الاوضاع الراهنة في مستشفيات غزة مأساوية للغاية خاصة عقب القصف الإسرائيلي الذي طال مستشفى المعمداني وأسفر عن إصابة أكثر من 13500 ألف شخص".

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى إجراء العمليات الجراحية للمرضى في الممرات وعلى الأرض جراء اكتظاظ مستشفيات غزة بالجرحى والمصابين في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على القطاع، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأطفال في غزة .