اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستشفى المعمدانى: هناك حاجة ماسة لإمدادات طبية عاجلة لمستشفيات غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 11:50 ص
مستشفى المعمدانى: هناك حاجة ماسة لإمدادات طبية عاجلة لمستشفيات غزة غزة
أ ش أ

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أكدت مديرة مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة سهيلة ترزي الحاجة الماسة إلى أدوية ومستلزمات طبية ومواد بترولية لتشغيل الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة، واصفة الأوضاع بـ"المأساوية". 

وقالت ترزي ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "الاوضاع الراهنة في مستشفيات غزة مأساوية للغاية خاصة عقب القصف الإسرائيلي الذي طال مستشفى المعمداني وأسفر عن إصابة أكثر من 13500 ألف شخص".

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى إجراء العمليات الجراحية للمرضى في الممرات وعلى الأرض جراء اكتظاظ مستشفيات غزة بالجرحى والمصابين في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على القطاع، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأطفال في غزة . 

 







مستشفى المعمدانى

غزة

فلسطين

اسرائيل



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