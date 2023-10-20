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مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بالتهجير من أرضنا

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 10:33 م
مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بالتهجير من أرضنا محمود الهباش
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنهم يقبلون بالشرعية الدولية وقراراتها، موضحًا: "قبلنا بحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية التي مر عليها 21 سنة وحتى الآن، ولكن إسرائيل تنكرت لذلك وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف، في تصريحات لقناة دي إم سى، أنه طالما استمر الاحتلال موجودا في فلسطين، فلن يكون هناك سلام .

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني :"لن نقبل أن نعيش للأبد تحت الاحتلال، ولن نقبل بالتهجير من أرضنا، ونريد حريتنا وكرامتنا والعيش على أرضنا" .

 







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