مسؤول عسكري إسرائيلى: الفصائل الفلسطينية تنتظرنا تحت الأرض وتدمير غزة يضرنا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه شن الليلة أكثر من مئة غارة على مواقع عدة في غزة، فيما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن تدمير غزة سيضر بجهود الجيش، لأن "مقاتلي حماس ينتظروننا تحت الأرض"، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الروسية.

وقال نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى في الاحتياط، يائير جولان إن "من يدعو إلى تدمير غزة من الجو قبل الاجتياح البري، لم يقرأ التاريخ العسكري. من أحد الاستنتاجات الكبيرة من حصار ستالينجراد، أن ما أضر الألمان تدميرهم لستالينجراد مما حولها إلى مخابئ متكاملة ومفاجئة للجيش السوفييتي"، وفق تعبيره.

وأضاف جولان أن "الفصائل الفلسطينية لا تنتظرنا في الطابق العاشر بل في أنفاق تحت الأرض. تدمير غزة سيضر بجهود الجيش".

يأتي ذلك، بينما أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلى أنه "هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 100 هدف عملياتي للمنظمات في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير ممرات الأنفاق ومستودعات الذخيرة والعشرات من مقرات العمليات".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "خلال الهجمات، قام جيش الاحتلال الاسرائيلى والشاباك بتصفية عنصر كان في القوة البحرية التابعة للفصائل الفلسطينية، وقد شارك في العمليات القاتلة في غلاف غزة. كما تم في عملية مستهدفة أيضا إحباط خلية مرتبطة بالقوات الجوية التابعة للمنظمة كانت تخطط لإطلاق صواريخ على طائرة".

وتابع البيان أنه "في إطار الهجمات، تم تدمير البنية التحتية والأسلحة الموجودة في مسجد بحي جباليا، والذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كنقطة مراقبة وكمكان لتجمع المرتبطين بالفصائل الفلسطينية".