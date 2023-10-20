مدير مستشفى الشفاء فى غزة يوضح تفاصيل الحالات الأكثر احتياجا للرعاية الطبية بمصر

كتبت فاطمة ياسر

في ظل التعاون والإتحاد بين مصر وأشقائنا في فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي صرحت وزارة الصحة المصرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ في المستشفيات بـ8 محافظات، للتعامل مع أى طوارئ طبية على وقع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، وإمكانية استقبال المصابين والجرحي.

وذكر بيان وزارة الصحة المصرية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، والذي وجه بمتابعة استعدادات المنظومة الصحية للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة المصرية، الذي أكد خلاله أن الوزارة أجرت خطة لتحديد بعض المحاور التي تتضمن تقديم الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوى والأورام، وأيضا توفير اللقاحات وأسطوانات الأكسجين لإنقاذ المرضي الفلسطنيون.

وخلال هذا الصدد، وفقا لتصريح خاص لليوم السابع أوضح الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستفي الشفاء في غزة، أبرز ما يحتاجون إليه أشقائنا في فلسطين وغزة، ومن هم الحالات التي يرغبون في ذهابها لمصر لحصولها علي العلاج.

في البداية، أكد مدير مستشفي الشفاء في غزة على الرغبة في خروج أكبر عدد ممكن من الجرحى ذوي الحالات الحرجة، وذلك لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وهم:

-المرضي الذين تعرضوا لإصابات في الدماغ أي المخ.

-المرضي أصحاب الإصابات في العمود الفقري.

-المرضي الذين يحتاجون للخضوع لجراحة للأوعية الدموية.

-من يعانون بمشاكل في الصدر يجب خضوعهم لجراحات الصدر.

-المرضي الذين يحتاجون للخضوع لجراحة عامة.

-مشاكل العظام المختلفة، ففي عدد كبير من المرضي تطلب حالتهم الصحية للخضوع جراحة العظام.

-عمليات تجميلية في الجسم بعد تعرضهم للكثير من التشوهات.

وأكد مدير مستشفي الشفاء في غزة، أن فلسطين وبالأخص غزة تحتاج لجميع المساعات الطبية، لكي يستطيعون علاج المرضي وتقديم الرعاية الطبية لهم سريعا.