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متحدث الصحة الفلسطينية: خروج 6 مستشفيات و14 مركز صحي من الخدمة بقطاع غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 12:18 ص
متحدث الصحة الفلسطينية: خروج 6 مستشفيات و14 مركز صحي من الخدمة بقطاع غزة مداخلة الدكتور أشرف القدرة على قناة دي إم سي
إبراهيم حسان

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قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة انهارت بشكل تام، بسبب انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمستشفيات والمراكز الصحية.

أضاف القدرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc: "نسبة الانشغال في منظومة الأسرة بالمستشفيات 150% والمنظومة سقطت للغاية وتوقفت العديد من المستشفيات، حيث خرجت 6 مستشفيات من الخدمة بشكل كامل، و14 مركز صحي خرج عن الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي".

وتابع الدكتور أشرف القدرة: "الاعتداءات المتكررة والمستمرة على المستشفيات الفلسطينية سبب توقفها وخروجها من الخدمة، ولا زال هناك ضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني وسيارات الإسعاف الوصول إليها، وربما هناك أحياء لا تزال تحت الأنقاض".







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