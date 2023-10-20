متحدث الخارجية الأمريكية لـ"اليوم السابع": نبذل كل الجهود اللازمة لإيصال مساعدات غزة.. ومصر دولة ذات سيادة

كتب أحمد عرفة

كشف المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج ، جهود الولايات المتحدة الأمريكية فى إيصال المساعدات لقطاع غزة، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستمر فى بذل كل الجهود اللازمة لإيصال المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "نحن فى تواصل مستمر ليس يوم بيوم ولكن دقيقة بدقيقة وساعة بساعة مع كل المسئولين المصريين والإسرائيليين لبحث إمكانية فتح الممر بمعبر رفح لدخول المساعدات وسنستمر فى ذلك، وسنبذل كل ما بوسعنا لإيصال تلك المساعدات الإنسانية مباشرة للشعب الفلسطينى".

ويربيرج

وقال المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه بالنسبة للمساعدة المباشرة للولايات المتحدة نقوم بعمل تنسيق مع كل الدول والمؤسسات والمؤسسات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والآخرين لإرسال المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطينى والولايات المتحدة ستقدم أكثر من 100 مليون دولار كمساعدة إنسانية جديدة لقطاع غزة والضفة الغربية وسنعمل ذلك عبر وكالة التنمية الدولية الأمريكية وبعض المؤسسات الأخرى ولدينا بعض الشركاء فى قطاع غزة من المؤسسات الخيرية والمؤسسات الدولية والمؤسسات غير الحكومية وسنقوم بالمراقبة اللازمة لوصول المساعدات، ونحن الآن نعمل على إيصال المساعدات الإنسانية.

مساعدات مصرية إلى قطاع غزة

وبشأن توقيت وصول المساعدات الأمريكية لغزة، قال: "لا يمكن وضع توقيت محدد لوصول المساعدات لأن ليس كل القرارات بيد الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة ليس لها حدود مشتركة مع غزة لإيصال تلك المساعدات، والمساعدات ستصل من خلال مصر، ومصر دولة ذات سيادة وتبذل كل ما بوسعها للقيام بالمساعدات للقطاع وكل الإجراءات اللازمة لحماية كل الموظفين المصريين والأخرين الذي سيقومون بإيصال المساعدات ونحن فى تواصل مع الجانب المصرى وسنستمر فى التواصل".

الرئيس الأمريكى جو بايدن