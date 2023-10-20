اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 11:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ماكرون يشيد بدور مصر القيادى فى تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية لغزة (إنفوجراف)

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 10:00 م
ماكرون يشيد بدور مصر القيادى فى تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية لغزة (إنفوجراف) الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف.
 
وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لاسيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
 

ماكرون يشيد بدور مصر القيادى فى تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

ماكرون يشيد بدور مصر القيادى فى تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية لغزة
 
وأكد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، كما توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.
 






الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس الفرنسي

غزة

الأوضاع الإنسانية في غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة