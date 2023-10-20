اليوم السابع
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ماكرون يشيد بدور مصر القيادى فى تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 08:46 م
ماكرون يشيد بدور مصر القيادى فى تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية لغزة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش الرئيسان آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف.
 
وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، لاسيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
 
وأكد الرئيسان الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، كما توافقا بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.






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