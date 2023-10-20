اليوم السابع
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"لا تقع فى فخ النصاب".. كيف تحمى نفسك من دجل المستريح؟

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 08:00 ص
"لا تقع فى فخ النصاب".. كيف تحمى نفسك من دجل المستريح؟ أموال- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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كشفت العديد من تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل سقوط الكثير من النصابين خلال الفترة الماضية، وكان أبرزهم مستريح الملابس الجاهزة، ومشاريع الشقق، وغيرهم من النصابين في المحافظات المختلفة،  واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني.
 
-على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح.
 
-عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر.
 
 -عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت.
 
- التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق.
 
- عدم دفع أى مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك.
 
- عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها.
 
 
 






النصب الالكتروني

جرائم النصب الالكتروني

عقوبة النصب الالكتروني

جرائم النصب




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