لافروف يلتقى كيم جونج أون ويبحثان توسيع التعاون بين موسكو وبيونج يانج

وكالات

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونج يانج الخميس، على ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية.

وقالت الوكالة إن لافروف نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كيم، وأن كيم أعرب عن عزمه الالتزام بالاتفاقات التي عقدت في القمة بين روسيا وكوريا الشمالية في سبتمبر.

وذكرت أن كيم ولافروف ناقشا توسيع التعاون لـ”الرد على القضايا الإقليمية والعالمية بفعالية”.

وأشارت إلى أن لافروف التقى وزير الخارجية الكوري الشمالي، وأنهما ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية.