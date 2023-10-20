اليوم السابع
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لافتات الدعم لفلسطين تملئ ميدان الممر بالإسماعيلية وبدء توافد المواطنين.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 12:46 م
لافتات الدعم لفلسطين تملئ ميدان الممر بالإسماعيلية وبدء توافد المواطنين.. صور جانب من الفاعليات
الإسماعيلية: السيد فلاح – صبرى غانم

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ملئت لافتات دعم فلسطين ميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية وهو أشهر ميدان بالمحافظة، وبدأ المواطنين يتوافدون علي الميدان للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر..
 
ومن المقرر أن يجمتع الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية عقب صلاة الجمعة بميدان الممر أشهر ميادين محافظة الإسماعيلية، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، ويشارك في المظاهرة لكل أطياف أهل الإسماعيلية وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، في حشد شعبي كبير.
 
جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(1)
جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(1)

جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(2)
جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(2)

جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(3)
جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(3)

جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(4)
جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(4)

جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(5)
جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(5)

جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(6)
جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(6)

جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(7)
جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(7)

جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(8)
جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(8)

جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(9)
جانب-من-الفاعليات-بالإسماعيلية-(9)
 
 

 







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