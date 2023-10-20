قبل نظر طعن المتهم.. محطات فى قضية قتل "سفاح الجيزة" لصديق عمره

كتب إيهاب المهندس

اقتربت دعوي محاكمة سفاح الجيزة، في واقعة قتل صديق عمره المهندس رضا عبد اللطيف من الوصول لمحطتها النهائية بعد تحديد شهر يناير المقبل لنظر طعن المتهم.

ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات الهامة منها ....

• المحطة الأولي.. كلمت شقيقة المجني عليه

نظرت القضية في 18 فبرير 2021، أمام جنايات القاهرة، خلال أولي الجلسات قالت مديحة شقيقة المهندس رضا أمام المحكمة ومشيره للمتهم " ده ابن حرام هو اللي قتل اخويا".

_خلال تلك الجلسة اعطي ظهره للكاميرات وعند الحديث للمحكمة كان يضع يده علي وجهه وقال للمحكمة " انا بريء من دم رضا"

• المحطة الثانية.. مرافعة النيابة

في ثاني الجلسات في 24 فبراير 2021، ترافعت النيابة وقالت "المتهم خائن قتل صديقه.. لديه عبقرية في الفحش واستاذية في الفجور.. وتم إحالته للمفتي فلا نفس الجلسة.

• المحطة الثالثة.. الإعدام

حصل السفاح علي حكما بالإعدام في هذه الدعوي يوم 24 مارس 2021.

كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.