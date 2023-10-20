قافلة طبية بقرية الكاشف الجديد بدمياط تكشف على 1731 مواطنا

دمياط معتز الشربيني

أطلقت مديرية الصحة بدمياط ، قافلة طبية بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا، تردد عليها 1731 مواطنا، وأشار البيان الصادر عن مديرية الشئون الصحية، أن القوافل التى يتم إطلاقها أسبوعيًا، والتى تستهدف الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية إلى أهالى قرى بمراكز المحافظة ، وفقًا للخطة المعدة مسبقاً، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1731 مواطنا، تم تحويل 16 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد3 حالات، كما تم إجراء 389 تحليلا معمليا وفحص 46 حالة بالأشعة و36 حالة أخرى بالسونار.