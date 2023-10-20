فتيات يشاركن بالوقفة التضامنية بميدان الساعة في قنا وزيادة الإقبال النسائى.. صور

قنا صابر سعيد

زين علم فلسطين وجوه عدد الفتيات المتواجدات بالوقفة التضامنية بميدان الساعة في قنا، ورسم عدد منهن العلم على وجوههن تعبيرا عن المساندة للقضية الفلسطينية.

وشهد ميدان قنا تواجد نسائي وفتيات من مختلف الأعمار مع ترديد هتافات متنوعة للتنديد لما يحدث في غزة وإعلان التضامن الكامل مع قرارات الدولة المصرية.

وشهد ميدان الساعة توافد عدد كبير من أبناء محافظة قنا في وقفة تضامنية بميدان الساعة في المدينة وذلك بعد أحداث غزة والعدوان المستمر على القطاع والمدنين وقصف المنازل، وكذلك تأييد لقرارات الدولة في حماية أمن مصر القومي.