اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:04 م
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غرفة تجارة القاهرة تنظم وقفة تضامنية لدعم رؤية الرئيس السيسي في قضية غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:53 م
غرفة تجارة القاهرة تنظم وقفة تضامنية لدعم رؤية الرئيس السيسي في قضية غزة وقفة تضامنية لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية
كتب إسلام سعيد

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إنطلقت فعاليات الوقفة التضامنية لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من أمام مقر الغرفة بالقاهرة تتضمن  مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية للشعب التجارية بالغرفة وموظفي الغرفة لتأييد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها.
 
وتتضمن الوقفه تأييدا لكافة قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بهذا الشأن ومن المقرر ان تتجه مسيرة تأييد منتسبي غرفة القاهرة الحاشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من مقر الغرفة إلي مقر المنصة بشارع صلاح سالم بمدينة نصر.
 
وتضم الوقفة التضامنية أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى «تحيا مصر»، و«كلنا معاك يا ريس».
 
 
 
 






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