اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 11:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجارى والاستثمارى مع الهند

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 11:16 ص
غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجارى والاستثمارى مع الهند لقاء غرفة القاهرة التجارية مع الملحق التجاري بالهند
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، الملحق التجاري بالسفارة الهندية في مصر؛ لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
 
واستقبل سيد النواوي نائب رئيس غرفة القاهرة الملحق التجاري الهندي، وبحث الجانبان سبل زيادة التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي في مختلف المجالات.
 
وقال "النواوي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن القيادة السياسية المصرية داعمة بقوة من أجل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وهو ما يتيح لنا الفرصة الكبيرة لبحث آفاق جديدة مع كافة الدول من بينها الهند التي تربطنا بها علاقات تاريخية كبيرة ولنا تعاملات تجارية على صعيد أنشطة مختلفة.
 
ونوه "النواوي"، إلى أهمية مناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لبحث مطالب السوقين، والسعي إلى تلبيتها خاصة أن مصر تستورد لحوم من الهند منذ فترة طويلة مشيرا إلى أهمية زيادة التنسيق بين الغرفة والسفارة وتوفير كافة البيانات اللازمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
 
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الملحق التجاري الهندي، على ضرورة زيادة التعاون بين السفارة وغرفة القاهرة ومناقشة أي معوقات من أجل تسهيل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وأن السفارة لديها أتم الاستعداد للتدخل وحل أي معوقات قد تواجه دون زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.






غرفة القاهرة التجارية

الاستثمار

الهند

التبادل التجارى

اللحوم الهندية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة