اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غدا ضعف المياه عن دنديل والحمام بناصر ومركز إهناسيا لتطهير محطة المعصرة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:00 ص
غدا ضعف المياه عن دنديل والحمام بناصر ومركز إهناسيا لتطهير محطة المعصرة مياه الشرب
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر ضعف المياه عن مركز اهناسيا وقريتي دنديل والحمام بمركز ناصر ، وذلك لمدة ساعتين من 8 صباحاً حتى 10 صباحاً ،  غدا السبت وعلى مدار 3 أيام  ، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز إهناسيا.
 
و تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.
 
 






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