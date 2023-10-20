عودة 18 عاملا فلبينيا إلى بلادهم من إسرائيل

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تمكن 18 عاملا فلبينيا فى إسرائيل من العودة إلى بلادهم، اليوم /الجمعة/، وسط الصراع المستمر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت إدارة العمال المهاجرين الفلبينية - حسبما نقلت شبكة "إيه بى إس سى بى إن" اليوم /الجمعة/ - إن المجموعة الأخيرة تعد الثانية من العمال الفلبينيين فى الخارج المرحلين إلى وطنهم من إسرائيل، مضيفة أن من بين تلك المجموعة عامل فلبينى بقى فى العاصمة الإماراتية /أبو ظبي/ بعدما لم يتمكن من الحصول على تصريح طبى للصعود على متن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الفلبينية /مانيلا/ نظرا لارتفاع فى ضغط الدم.



فيما لا يزال فلبينيان اثنان مدرجين على قائمة المفقودين فى الصراع الدائر فى المنطقة، حيث وجه الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، فى وقت سابق السلطات طلب المساعدة الحاسمة فى البحث عنهما لإخراجهما من قطاع غزة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 30 ألف فلبينى فى إسرائيل، يعمل معظمهم كمقدمى رعاية، بينما يوجد 131 فلبينيا فى قطاع غزة.