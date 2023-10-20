اليوم السابع
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ضياء رشوان يشارك الآف المواطنين هتافات التضامن مع فلسطين أمام المنصة بمدينة نصر

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:26 م
ضياء رشوان يشارك الآف المواطنين هتافات التضامن مع فلسطين أمام المنصة بمدينة نصر ضياء رشوان
كتب أحمد حسني- ندى سليم

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شارك الآف المواطنين فى الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطينى، أمام المنصة بمدينة نصر، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء فى قطاع غزة.
 
وشارك ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الآلاف من المواطنين، فى التضامن مع فلسطين، وهتف "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي"، وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي"
 
ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
 
وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 
 
 






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