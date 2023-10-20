"شعب مصر خد القرار لازم نكسر الحصار" هتاف يشعل حماس مئات المواطنين بالمنصة..فيديو

كتب عبد الرحمن سيد

حضر مئات المواطنين في الوقفة التضامنية "تحيا مصر" بشارع النصر أمام المنصة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة، ويشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني واشعل حماس المواطنين هتافات" بروح بالدم نفديكى يا فلسطين - شعب مصر خد القرار لازم نكسر الحصار".

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.



