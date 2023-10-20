اليوم السابع
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"شعب مصر خد القرار لازم نكسر الحصار" هتاف يشعل حماس مئات المواطنين بالمنصة..فيديو

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:10 م
"شعب مصر خد القرار لازم نكسر الحصار" هتاف يشعل حماس مئات المواطنين بالمنصة..فيديو توافد مئات المواطنين بمنطقة المنصة
كتب عبد الرحمن سيد

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حضر مئات المواطنين في الوقفة التضامنية "تحيا مصر" بشارع النصر أمام المنصة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة، ويشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني واشعل حماس المواطنين هتافات" بروح بالدم نفديكى يا فلسطين - شعب مصر خد القرار لازم نكسر الحصار".

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية  تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.







جمعة تحيا مصر

جمعة_تحيا_مصر

وقفات تضامنية لنصرة غزة

تحيا مصر

العدوان الإسرائيلي على غزة

مظاهرات ضد عدوان إسرائيل

مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي

دعم فلسطين

دعم غزة

مظاهرات دعم غزة

التنديد بجرائم إسرائيل

مظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي

قمة القاهرة للسلام

جوتيريش

محافظات مصر تنتفض ضد العدوان الإسرائيلي

وقفات دعم غزة

مظاهرات دعم فلسطين




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