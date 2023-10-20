شاهد عيان بحادث استهداف كنيسة الروم بغزة: إسرائيل تستهدف المساجد والكنائس

كتب أحمد جمعة

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، استشهاد طفلة فلسطينية وإصابة عشرات آخرين، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى لكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس فى غزة، التى لجأ إليها المئات من النازحين.

كشف إبراهيم جيهشان وهو شاهد عيان أمام كنيسة الروم الأرثوكس في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مبنى لإيواء المواطنين المسيحين بمبنى ملحق بالكنيسة، مؤكدا أن المبنى يضم نساء وأطفال وكبار سن، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تحركت لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، واصفا الوضع بالكارثي بسبب القصف الإسرائيلي، مضيفا: نحن دعاة سلام ومحبة.

ولفت في تصريحات حصرية لـ"اليوم السابع" إلى سقوط 8 شهداء بينهم أطفال وإصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين تحت الأنقاض، موضحا أن إسرائيل استهدفت نساء وأطفال وكبار سن كانوا يحتمون بالكنيسة الأرثوكسية في غزة.

وأوضح أن الحرب التي تشنها إسرائيل لا تستثني مسجد ولا كنيسة وهي موجهة ضد الفلسطينيين بشكل عام فهي حرب عمياء، مضيفا: صلاتنا من أجل أن يعم السلام في العالم .. رسالتنا للجميع بأن أدعو للسلام .. المسيح علمنا أن نحب بعضنا وهي رسالة واضحة من السيد المسيح.

وأكد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعوات وصلوات العالم من أجل يعم السلام ويتم وقف الحرب، موضحا أن المسلمين والمسيحين الفلسطينيين يقفون صفا واحدا أمام المحتل الإسرائيلي الذي يقصف المستشفيات والمساجد والكنائس، مضيفا: لقد كرهنا الحروب ويرفض أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للحروب المستمرة التي تستهدف القطاع ويأملون في أن يعم السلام والاستقرار.