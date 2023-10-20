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شاهد طفلة فلسطينية توجه رسالة باكية للعالم من داخل غزة: كيف نعيش؟.. جاوبونا؟

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 10:46 م
شاهد طفلة فلسطينية توجه رسالة باكية للعالم من داخل غزة: كيف نعيش؟.. جاوبونا؟ غزة
كتب أحمد عرفة

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عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا عن أوضاع النازحين الفلسطينيين من أهالي غزة في خيام على أطرافها، على أمل العودة إلى بيوتهم من جديد، رافضين التهجير ومتشبثين بأرضهم.

يقيم أهالي غزة في خيام لا يوجد بها أدنى مقومات الحياة، لكنها نصبت لتكون مأوى لهم من القصف، لكن أصوات الصواريخ وألسنة الدخان تغلف سماء غزة.

وقالت إحدى الأمهات التي تحمل رضيعها على ذراعها: "هذا الطفل عمره لم يكمل السنتين عاش 4 حروب، وصرنا نعيش مثل أجدادنا في عام 1948، تركنا بيوتنا ونعيش في خيم".

وبكت طفلة فلسطينية من الفلسطينيين النازحين في الخيام على أطراف غزة، وهي توجه رسالة للعالم من داخل المخيمات، قائلة: "كيف نعيش جاوبونا؟".







جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

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مستشفى المعمداني في غزة

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