شاب شرقاوى برع فى الكاراتيه.. محمد حصد مركز أول بـ 8 بطولات على مستوى الجمهورية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حصد محمد محمود 21 سنة على بطولة الجمهورية فى لعبة الكاراتيه 8 مرات منهم 5 مرات مركز أول كما حصد المركز الأول على محافظة الشرقية 10 مرات و9 بطولات دولية.

وقال محمد محمود لـ " اليوم السابع " أنا بدأت لعبة الكاراتيه وسنى 5 سنوات واستمريت فى التدريبات وبعدها بدأت تدريبات كوميتيه وبعدما انتهيت من حفظهما بدأت أشارك فى المسابقات على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وبفضل الله حققت مراكز متقدمة والتحق بالمنتخب القومى المصرى الكاراتيه

وأضاف بطل الجمهورية فى لعبة الكاراتيه أنه حصل فى بطولة الشرقية مركز أول 10 مرات على التوالى

وبعدها شاركت فى بطولة الجمهورية وحصل على المركز الأول جمهورية 5 مرات والتحق بالمنتخب القومى المصرى للكراتيه ثم حقق مركز خامس جمهورية ثم حصدت مركز ثالث جمهورية ثم مركز ثانى

وأشار أنه انضم لمنتخب الشباب وشارك فى بطولة شمال أفريقيا فى المغرب شباب وشارك فى بطولة البحر المتوسط ف قبرص كبار وشارك فى بطولة السريس للدورى العالمى للرجال فى مصر وحصل على المركز الثالث وشارك فى بطولة شمال أفريقيا فى تونس وحصل على المركز الثانى وشارك فى بطولة العرب وحصل على المركز الثالث فردى والمركز التانى جماعى وشارك فى بطولة العالم تحت 21 سنة وحصل على المركز الخامس



البطل