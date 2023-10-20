اليوم السابع
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سلطات جورجيا تضع خطة فى حالة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية فى المنطقة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 12:49 م
سلطات جورجيا تضع خطة فى حالة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية فى المنطقة جورجيا
كتب ـ أحمد علوى

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ذكرت وكالة "سبوتنيك - جورجيا" نقلا عن رئيس جهاز أمن الدولة، جورجي ليلواشفيلي، أن بلاده وضعت خطة في حالة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في المنطقة.
 
وحددت وزارة الصحة الجورجية توزيع الأدوية على السكان، ووضعت خطة رعاية الطوارئ، وتخصيص الملاجئ بالرغم من أن هذا سيصبح ذا صلة إذا حدثت ضربة مباشرة.
 
ولفت ليلواشفيلي، أنه "يجب أن نتحلى بالذكاء ونتبع سياسة معتدلة وعملية سواء داخل البلاد أو خارجها واليوم هناك تسع قوى نووية في العالم.
وتابع، أن خمس قوى "رسمية" وقعت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968، وأربعة أخرى أعلنت صراحة أو بشكل غير مباشر أنها تمتلك مثل هذه الرؤوس الحربية.

 







جورجيا

اسلحة نووية

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