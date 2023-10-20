اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن الانفصال عن زوجها ووالد ابنتها

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 10:39 م
رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن الانفصال عن زوجها ووالد ابنتها جورجيا ميلونى
وكالات

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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى الجمعة أنها انفصلت عن زوجها ووالد ابنتها الصغيرة، بعد زواج استمر لعقد من الزمن تقريبا، حسبما ذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز".
 
وقالت ميلوني، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن علاقتها مع الصحفي التلفزيوني أندريا جامبرونو انتهت.
 
ويصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لحكومة ميلوني، وهي أول حكومة في إيطاليا ترأسها امرأة وأول إدارة يقودها اليمين المتشدد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
 
ميلونى، التى ربتها أمها بعد أن رحيل والدها عن الأسرة، وجامبرونو لديهما ابنة تدعى جينيفرا وتبلغ من العمر 7 سنوات.
 
وفي بيانها شكرت ميلوني جامبرونو على علاقتهما، وأكدت أنها ستدافع عن صداقتهما. وأضافت: لم أحظى بحب أبي، لذلك سأدافع مهما كان الثمن عن فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات تحب والدتها وتحب والدها.






جورجيا ميلونى

انفصال جورجيا ميلونى

طلاق جورجيا ميلونى

إيطاليا

روما




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