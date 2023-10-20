ذعر في إسرائيل .. 100 ألف يطلبون رخصة حمل سلاح بتل أبيب

كتبت: هناء أبو العز

تقدم آلاف المواطنين الإسرائيليين بطلبات للحصول على أسلحة منذ اندلاع الحرب مع الفصائل الفلسطينية في الشرق الأوسط، مع شدة ذعرهم وخوفهم من فلسطين.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، أن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أعلنت أنه خلال 14 يومًا، منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وحتى اليوم، تلقت ما يقرب من 100 ألف طلب من المواطنين للحصول على ملكية سلاح خاص التراخيص .

وقالت الوزارة إن الزيادة سريعة، مع الأخذ في الاعتبار أنه وفقًا لبيانات صحيفة "هآرتس"، تم إصدار حوالي 26000 تصريح سلاح فردي منذ بداية العام.