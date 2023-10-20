اليوم السابع
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ذعر في إسرائيل .. 100 ألف يطلبون رخصة حمل سلاح بتل أبيب

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 06:24 م
ذعر في إسرائيل .. 100 ألف يطلبون رخصة حمل سلاح بتل أبيب مظاهرات ضد اسرائيل
كتبت: هناء أبو العز

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تقدم آلاف المواطنين الإسرائيليين بطلبات للحصول على أسلحة منذ اندلاع الحرب مع الفصائل الفلسطينية في الشرق الأوسط، مع شدة ذعرهم وخوفهم من فلسطين.
 
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، أن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أعلنت  أنه خلال 14 يومًا، منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وحتى اليوم، تلقت ما يقرب من 100 ألف طلب من المواطنين للحصول على ملكية سلاح خاص التراخيص .
 
وقالت الوزارة إن  الزيادة سريعة، مع الأخذ في الاعتبار أنه وفقًا لبيانات صحيفة "هآرتس"، تم إصدار حوالي 26000 تصريح سلاح فردي منذ بداية العام.






إسرائيل

غزة

فلسطين




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