ذعر في إسرائيل .. 100 ألف يطلبون رخصة حمل سلاح بتل أبيب

تقدم آلاف المواطنين الإسرائيليين بطلبات للحصول على أسلحة منذ اندلاع الحرب مع الفصائل الفلسطينية في الشرق الأوسط، مع شدة ذعرهم وخوفهم من فلسطين.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، أن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أعلنت أنه خلال 14 يومًا، منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وحتى اليوم، تلقت ما يقرب من 100 ألف طلب من المواطنين للحصول على ملكية سلاح خاص التراخيص .
وقالت الوزارة إن الزيادة سريعة، مع الأخذ في الاعتبار أنه وفقًا لبيانات صحيفة "هآرتس"، تم إصدار حوالي 26000 تصريح سلاح فردي منذ بداية العام.
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