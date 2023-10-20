دولة التلاوة فى بنى سويف.. رهف علاء 8 سنوات وحافظة لـ3 أجزاء من القرآن الكريم

بنى سويف هانى فتحى

كروانة القرآن الكريم بمحافظة بنى سويف ، الطفلة رهف علاء الطالبة بالصف الرابع الابتدائي بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف، وبصوت جميل قرأت رهف علاء جزءا من القرآن الكريم بصوت جميل، وتحدثت أنها حافظة لثلاث أجزاء من القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها بدأت فى حفظ القرآن الكريم وهى فى الخامسة من عمرها.

وقالت رهف علاء، أنها نجحت فى حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها بدأت فى الحفظ منذ الخامسة من عمرها ونجحت فى الانتهاء من حفظ الأجزاء العشرة هذا العام.

وتابعت "رهف": أذهب إلى كتاب الشيخ محمد ميهوب بقرية باروط طوال أيام الأسبوع، أوقات فى الصباح زمن الساعة السادسة صباحاً وقبل الذهاب الى المدرسة وأوقات أخرى بعد صلاة العصر عقب العودة من المدرسة".

وقالت رهف أنها تنظم وقتها بين الذهاب للكتاب والدروس وحفظ القرآن الكريم والمذاكرة، مشيرة إلى أنها تحلم أن تكون طبيبة المستقبل، مضيفة أن الكثير من أطفال القرية يذهبون الى الكتاب لحفظ القراآن الكريم ، مشيرة إلى أن كتاب الشيخ بالقرية ساعد الكثير من الأطفال على حفظ كتاب الله.