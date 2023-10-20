خطيب الجامع الأزهر: اللهم وفق ولى أمرنا وولاة أمور المسلمين وشتت شمل أعدائنا

قال الدكتور محمود الهوارى، خطيب الجامع الأزهر الشريف، اللهم امنحنا الصبر والنصر ويارب العزة لفلسطين، وشتت شمل أعدائهم، فمازالت الأحداث تربى الأمة، لمدة قد تصل إلى قرن خوضنا ما خوضنا من معارك حربية وسياسية وفكرية.. فمن الغباء أن لا نعرف الصديق من العدو بعد كل ذلك.

وأضاف خلال خطبة الجمعة بالأزهر الشريف، أن الأمة المؤمنة قادرة على مواجهة أعدائها، فيوم أن اتحدنا جزء اتحاد فقط حققنا النصر فى عام 1973، فما بالنا أن اتحادنا اتحاد كامل، فعلينا الاعتصام بحبل الله جميعا وليس جزء، فمن العجب أن يجمعنا الله وتفرقنا الاهواء، مشددا على أن الفرقة هى السبب فيما نحن فيه، فالنصر يتحقق بالأسباب، ونسأل اللهم أن يوفق قيادتنا وولاة أمورنا وسعيهم وانصرنا على اعداءنا وسدد رمينا واجمع شملنا.