اليوم السابع
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توافد المواطنين على ميدان المحافظة بالدقهلية تأيدا لقرارات الدولة المصرية.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 12:30 م
توافد المواطنين على ميدان المحافظة بالدقهلية تأيدا لقرارات الدولة المصرية.. صور جانب من التوافد
الدقهلية - محمدالحبشي

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شهد منذ قليل ميدان المحافظة ومحيط مسجد النصر، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، توافد أعداد من المواطنين للميدان حاملين أعلام دولة فلسطين
 
ويأتي ذلك لليوم الثالث علي التوالي الذي تستمر فيه الحسود داخل الميادين والساحات العامة علي مستوي محافظات الجمهورية، للوقوف والتعبير عن رأيهم وغضبهم لما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل
 
يذكر أن بداية إنطلاق التجمعات في محافظة الدقهلية، إنطلقت منذ 3 أيام، داخل حرم جامعة المنصورة، من طلاب وطالبات الجامعة، وإمتدت التجمعات والحشود إلي الميادين والساحات
 
وتشهد مدينة المنصورة الآن إستنفار وتجهيزات أمنية مكثفة داخل ميدان المحافظة، ومحيط مسجد النصر، وذلك لتأمين المواطنين، الذين أتوا إلي الميدان وبدأوا التجهيز للتغبير عن رأيهم داخل الميدان منذ الساعات الاولي من صباح اليوم
 
أعلام فلسطين مرسومة علي أيدي الشباب
أعلام فلسطين مرسومة علي أيدي الشباب

حضور المواطنين منذ الساعات الاولي
حضور المواطنين منذ الساعات الاولي

مواطنين داخل الميدان
مواطنين داخل الميدان

الشباب في الميدان
الشباب في الميدان

بدء التوافد
بدء التوافد
 
 






توافد المواطنين

دعم الشعب الفلسطيني

ميدان المحافظة

ميدان أم كلثوم

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