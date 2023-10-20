توافد المواطنين على ميدان المحافظة بالدقهلية تأيدا لقرارات الدولة المصرية.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

شهد منذ قليل ميدان المحافظة ومحيط مسجد النصر، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، توافد أعداد من المواطنين للميدان حاملين أعلام دولة فلسطين

ويأتي ذلك لليوم الثالث علي التوالي الذي تستمر فيه الحسود داخل الميادين والساحات العامة علي مستوي محافظات الجمهورية، للوقوف والتعبير عن رأيهم وغضبهم لما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل

يذكر أن بداية إنطلاق التجمعات في محافظة الدقهلية، إنطلقت منذ 3 أيام، داخل حرم جامعة المنصورة، من طلاب وطالبات الجامعة، وإمتدت التجمعات والحشود إلي الميادين والساحات

وتشهد مدينة المنصورة الآن إستنفار وتجهيزات أمنية مكثفة داخل ميدان المحافظة، ومحيط مسجد النصر، وذلك لتأمين المواطنين، الذين أتوا إلي الميدان وبدأوا التجهيز للتغبير عن رأيهم داخل الميدان منذ الساعات الاولي من صباح اليوم