توافد المواطنين على ستاد طنطا تضامنا مع الشعب الفلسطيني فى جمعة تحيا مصر

الغربية مصطفى عادل _ محمد طارق

توافد العشرات من المواطنين من أبناء محافظة الغربية قبل قليل على منطقة الاستاد بمدينة طنطا، للمشاركة في الوقفات تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل العدوان الغاشم الذي يتعرض له على يد الاحتلال الاسرائيلي وضرب المستشفي المعمداني والذي اسفر عن سقوط مئات الضحايا.

وأكد المواطنين على تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وتأييدهم موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، ورفع المواطنين أعلام مصر وفلسطين معلنين رفضهم الكامل لهذه الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.