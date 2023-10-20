اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد المواطنين على ستاد طنطا تضامنا مع الشعب الفلسطيني فى جمعة تحيا مصر

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 01:27 م
توافد المواطنين على ستاد طنطا تضامنا مع الشعب الفلسطيني فى جمعة تحيا مصر جانب من الأجواء
الغربية مصطفى عادل _ محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافد العشرات من المواطنين من أبناء محافظة الغربية قبل قليل على منطقة الاستاد بمدينة طنطا، للمشاركة في الوقفات  تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل العدوان الغاشم الذي يتعرض له على يد الاحتلال الاسرائيلي وضرب المستشفي المعمداني والذي اسفر عن سقوط مئات الضحايا.
 
وأكد المواطنين على تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وتأييدهم  موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، ورفع المواطنين أعلام مصر وفلسطين معلنين رفضهم الكامل لهذه الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
 
 
جانب من الأجواء (1)
جانب من الأجواء (1)

جانب من الأجواء (2)
جانب من الأجواء (2)

جانب من الأجواء (3)
جانب من الأجواء (3)

 







اخبار المحافظات

محافظة الغربية

طنطا

الشعب الفلسطيني

وقفة تضامنية بالغربية

الاحتلال الاسرائيلي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة