اليوم السابع
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توافد أهالى المنوفية على شارع الاستاد للمشاركة فى وقفة التضامن مع فلسطين.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 01:57 م
توافد أهالى المنوفية على شارع الاستاد للمشاركة فى وقفة التضامن مع فلسطين.. صور جانب من المسيرة
المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

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بدأ منذ قليل توافد المئات من المواطنين من أهالى محافظة المنوفية، على شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة، وذلك للمشاركة فى الوقفة التضامنية ،وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتأييد موقف الدولة  من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 
وردد المحتشدون هتفات منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. يالا يا سيسي خد قرار الشعب المصرى كله وراك.. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد هنا موجود.. شد حيلك يا فلسطين بكرة الـ100 مليون جايين.. ياصهيونى يا خسيس الدم العربى مش رخيص.. ياصهيونى ياخسيس بكرة المصرى يحفر قبرك"
 
 
جدير بالذكر أن السفير الفلسطيني بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التي تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.
 
وقال السفير دياب اللوح، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى".
 
جانب من المسيرة (7)
جانب من المسيرة (7)

جانب من المسيرة (6)
جانب من المسيرة (6)

جانب من المسيرة (4)
جانب من المسيرة (4)

جانب من المسيرة (5)
جانب من المسيرة (5)

جانب من المسيرة (1)
جانب من المسيرة (1)

جانب من المسيرة (3)
جانب من المسيرة (3)

جانب من المسيرة (2)
جانب من المسيرة (2)

 







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