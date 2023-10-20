توافد أهالى الشرقية أمام مبني المحافظة للتضامن مع القضية الفلسطينية.. صور

الشرقية فتحية الديب

بدأ العديد من أهالى محافظة الشرقية، فى التوافد أمام ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، ولتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية ومنع مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء، والرفض القاطع لمجرد التفكير فى تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر.

وحمل عدد من المتظاهرون الهتافات المنددة بـ الوحشية الإسرائيلية اتجاه ابناء غزة خاصة مجزرة المستشفى المعمدانى، ورفع المتظاهرون أعلام مصر وفلسطين ولافتات مدون عليها " بالروح بالدم نفديك يأقصى، تسقط تسقط اسرائيل، يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكى ليوم الدين، فلسطين عربية، لا تهجير الاشقاء الفلسطنيين، غزة غزة أرض العزة"

وشدد المتظاهرون أن كل أبناء مصر يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسي، وقواتنا المسلحة ويثقون فى كل مؤسسات الدولة للحفاظ على مقدرات الوطن،وأكدوا أن جرائم العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تجاوز كل حدود القيم الإنسانية وارتكاب المجازر ضد الأبرياء العزل