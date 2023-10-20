تنفيذ فعاليات "أنت الحياة" لتنمية المهارات الكشفية بمركز شباب الظواهرية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، فعاليات البرنامج الكشفى التدريبى لليوم الثاني، بمشاركة 50 من أعضاء مراكز الشباب، حيث تنوعت فقرات البرنامج التدريبى "بالتمارين الصباحية الرياضية - دورات الإسعافات الأولية -استعراض مواهب-فقرات غنائية - مهارات كشفية"، تحت شعار أنت الحياة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بحضور مستشار مبادرة حياة كريمة للعمل الميداني، ومدير مكتب حياة كريمة بالشرقية.

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية "نشاط الجوالة والجوالات"، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشباب وإدارة الجوالة بالوزارة، بتنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الكشفية لأعضاء الجوالة والجوالات وذلك بمركز شباب الظواهرية بالحسينية، كما أن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تسعى لتقديم خدماتها الشباببية والرياضية بمختلف أنحاء المحافظة والقرى الأكثر احتياجا والتى لا توجد بها مراكز شباب من خلال البرامج الرياضية والثقافية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية .

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف من تنفيذ البرنامج التدريبي هو تنمية معارف ومهارات واتجاهات أعضاء الجوالة والجوالات بالوحدات الكشفية، وخلق بيئة تفاعلية ليكونوا قادرين على تطبيق التقاليد الكشفية وممارسة الفنون والمهارات الكشفية بكفاءة وتوظيف البرنامج الكشفي المتكامل في الوحدة وفهم أساليب وأسس الاتصال الفعال وإدارة اجتماعات الوحدة الكشفية، وكيفية تنظيم مخيم اليوم الكامل وتنمية الموارد الكشفية وربط الحركة بالدور التربوي في تنشئة الشباب والفتيات ليكونوا أجيالا صالحة لبناء وخدمة الوطن.

وتم تنفيذ البرامج الكشفية من خلال القائد محمد بندارى فى إطار توجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد وكيل عام الإدارة العامة للشباب، هشام إسماعيل مدير إدارة شباب الحسينية.