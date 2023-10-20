تعرف على اختصاصات الإدارة المركزية لشركات السياحة

كتب محمد أسعد

تختص الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار بعدد من المهام والمسئوليات من بينها:

تنظيم شئون شركات السياحة من خلال إصدار التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها وتجديدها، والإشراف على وضع أنماط ومعايير ومواصفات الخدمات التي تقدمها تلك الشركات واعتماد الموافقات والتراخيص الخاصة بها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية .



وضع نظام متكامل للتفتيش على شركات السياحة، وإجراء عمليات التفتيش والرقابة الدورية والمفاجئة على تلك الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل بشكلٍ دائم .

وضع وتنظيم إجراءات وآليات منح التراخيص اللازمة للمرشدين السياحيين لمزاولتهم مهنة الإرشاد السياحي، وفقاً لأحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، بالإضافة إلى إجراء برامج التفتيش والرقابة الدورية والمفاجئة على المرشدين السياحيين، للتأكد من التزامهم بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل، واعتماد الجزاءات التأديبية المقترحة حيال المخالفين .

وضع وتنظيم إجراءات وآليات منح التراخيص اللازمة للمركبات السياحية، وكذلك إجراءات تكهينها أو نقل ملكيتها وفقاً للضوابط القانونية المنظمة واللوائح المقررة .

متابعة تحويل كافة المركبات السياحية إلى مصادر الطاقة البديلة للوقود المعتاد كالغاز الطبيعي والكهرباء بما يتفق واستراتيجيات الدولة، بالإضافة إلى متابعة تفعيل أجهزة تتبع حركة المركبات السياحية .

وضع وتنظيم سياسات العمل اللازمة لضبط أداء منظومة السياحة الدينية، وتشكيل اللجان اللازمة لمتابعة الحجاج والمعتمرين للتأكد من التزام شركات السياحة المختصة بتنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة بتقديم الخدمات اللائقة، وبتنفيذ البرامج وفقاً للضوابط المقررة .

ويتبع الإدارة مجموعة من الإدارات العامة وهي: