"تسقط تسقط إسرائيل" مسيرة نسائية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالغربية.. صور

الغربية محمد طارق

شارك العشرات من نساء مدينة طنطا في محافظة الغربية، في مسيرة جابت شوارع المدينة للهتاف ضد العدوان الإسرائيلي والتنديد بقصف المدنيين لمستشفي الأهلي المعمداني والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا، ثم انضموا للمسيرة التضامنية.

وهتف المشاركات خلال المسيرة هتافات ضد الإحتلال الإسرائيلي، كما رفعوا الإعلام المصرية والفلسطينية، يذكر أن السفير الفلسطيني بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التى تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطينى، والرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.

وقال السفير دياب اللوح، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى".