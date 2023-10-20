تزايد أعداد المشاركين بالمسيرة التضامنية مع الفلسطينيين أمام مسجد الحصرى

كتب ـ محمود طه حسين - أحمد عبد الهادى - تصوير محمد الحصري

شهد ميدان الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، تزايد أعداد المشاركين في المسيرة التضامنية لدعم القضية الفلسطينية والوقوف خلف القيادة السياسية.

وأدي عشرات الآلاف من المواطنين، صلاة الغائب علي شهداء فلسطين الذين راحوا ضحية النظام الإسرائيلي الغاشم، فيما افترش المواطنون الشارع أمام ساحة مسجد الحصري بمنطقة أكتوبر لأداء صلاة الغائب.

وشهد ميدان مسجد الحصري تجمع الآلاف من المواطنين في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ودعما للرئيس السيسي.

وهتف المواطنون " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، إحنا معاك يا ريس، فوضناك يا ريس ومعاك حتي الموت، ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لمسيرة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.