بلجيكا وروسيا تحذران من السفر إلى لبنان

دعت الخارجية البلجيكية رعاياها بسرعة مغادرة لبنان نظرا للموقف الأمنى فى إسرائيل وغزة، كما نصحت روسيا رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضى الفلسطينية.

وكانت الحكومة الهولندية حذرت مواطنيها اليوم، من السفر إلى لبنان وحثت أيضا أولئك الذين ما زالوا فى البلاد على "مغادرة لبنان فى أقرب وقت ممكن"، لتحذو حذو دول أوروبية أخرى أصدرت هذا النوع من التوصيات لرعاياها.

وكذلك حذرت الحكومة الألمانية، فى بيان لها من أنه "نتيجة للتطورات التى لا يمكن التنبؤ بها بين إسرائيل والأراضى الفلسطينية، هناك توترات متصاعدة فى لبنان".

وطلبت الحكومة الألمانية من مواطنيها "مغادرة لبنان"، محذرين من أن الاشتباكات الحدودية يمكن أن تتصاعد أكثر فى أى وقت.

كما نصحت مواطنيها باستخدام خيارات السفر التجارية الحالية لمغادرة البلاد بأمان.

كما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أيضا من مواطنيهم مغادرة لبنان بسبب المخاوف من أن التوترات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله قد تتفاقم بسبب حرب إسرائيل مع حركة المقاومة حماس.