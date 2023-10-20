بدء التوافد على ميدان سيدى جابر بالإسكندرية دعما للقضية الفلسطينية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير و أسماء علي بدر وأحمد الزغبي

شهد ميدان سيدى جابر ب الإسكندرية ، بدء توافد المتظاهرين، من كافة اطياف الشعب للمشاركة فى تظاهرات اليوم، دعما للقضية ألفلسطينية، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية ألفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وكانت الإسكندرية قد شهدت تظاهرات خلال الأيام الماضية، حيث خرج طلاب جامعة الإسكندرية، فى تظاهرات وجابت مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية شوارع الإسكندرية، رافعين أغلام فلسطين ، ويرددون هتفات " بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين " منددين بالقصف الغير انسانى على المستشفى المعمدانى بغزة.

وشهدت ساحة مجمع محاكم محافظة الإسكندرية وقفة تضامنية لمئات المحامين تضامنا مع ألفلسطينيين، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلى مستشفى المعمدانى، فى قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات: "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيونى محتل" و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عدد من المحامين اعلام مصر وفلسطين على أكتافهم، ورددوا شعارات مثل "غزة غزة ارض العزة"، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين فى غارات الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى قطاع غزة، والذى أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين ألفلسطينيين فى غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولى والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف ألفورى لسياسات العقاب الجماعى ضد أهإلى قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الآنتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقى الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفإذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فى أسرع وقت.