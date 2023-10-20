باريس تشهد تظاهرات للآلاف من الرافضين للمجازر الإسرائيلية فى فلسطين

قالت وسائل إعلامية في فرنسا الخميس إن آلاف المتظاهرين في باريس خرجوا للشوارع دعما للفلسطينيين.

وذكرت الوسائل الإعلامية أنهم استطاعوا التجمع بعد إبطال مجلس الدولة الفرنسي قرار منع التظاهر التلقائي للمظاهرات الداعمة لفلسطين.

وقرر مجلس الدولة الفرنسي يوم الأربعاء إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمرا بمنع أي تظاهرات داعمة للفلسطينيين.

وحسبما نشرته وسائل إعلام فرنسية فإن البرلمان الفرنسي لم يوافق على قرار الحكومة، بمنع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في المدن الفرنسية.

وقال مجلس الدولة في بيان "لا يوجد حظر يمكن أن يستند إلى حقائق أخرى.. الحقيقة الوحيدة هي أن المظاهرة تهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين، كما يحدد الاختصاص الإداري".

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية فرقت مظاهرات خرجت للتعبير عن الدعم للفلسطينيين ورفضها للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق فصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".