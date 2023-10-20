اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 06:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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باريس تشهد تظاهرات للآلاف من الرافضين للمجازر الإسرائيلية فى فلسطين

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 06:00 ص
باريس تشهد تظاهرات للآلاف من الرافضين للمجازر الإسرائيلية فى فلسطين قصر الإليزيه - أرشيفية
وكالات

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قالت وسائل إعلامية في فرنسا الخميس إن آلاف المتظاهرين في باريس خرجوا للشوارع دعما للفلسطينيين.

وذكرت الوسائل الإعلامية أنهم استطاعوا التجمع بعد إبطال مجلس الدولة الفرنسي قرار منع التظاهر التلقائي للمظاهرات الداعمة لفلسطين.







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