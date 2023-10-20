انطلاق مهرجان سيوة الدولي للتمور في دورته السابعة بمشاركة 9 دول.. صور

مطروح – حسن مشالي

انطلق المهرجان الدولي السابع للتمور بواحة سيوة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 95 عارضاً من 9 دول، وشهد الافتتاح الرسمي للمهرجان، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة مطروح، حضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذى لمركز الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي النخيل ومنتجي التمر.

ورحب محافظ مطروح، خلال كلمته في حفل الافتتاح، بضيوف الواحة، مشيرا إلى أن الإصرار على استمرار ونجاح المهرجان الدولي للتمور المصرية، هو خير دليل على التعاون الجاد بين البلدين الشقيقين من أجل مستقبل أفضل لتطوير هذه الصناعة الكبيرة للتمور المصرية، وتحقيق المنافسة الجادة وتعظيم العائد منها، ويتماشى هذا النجاح، مع خطة الدولة المصرية للارتقاء بقطاع التمور، مع تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2,5 مليون نخلة، والتي تم إطلاقها في عام 2018، لتكون بمثابة الدعوة لإعادة الحياة لإنتاج التمور المصرية، وتمثل واحة سيوة، جزء كبير منه لما تزخر به من العديد من الثروات، أبرزها ثروة النخيل بحوالي 850 ألف نخلة بأنواعها المختلفة، على مساحة شاسعة في عمق صحراء مصر الغربية،.

واعتبر محافظ مطروح، أن المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بسيوة، دافعاً للأمام من أجل الدعم المستمر لمزارعي التمور، سواء من خلال مكافحة سوسة النخيل والدعم بأجهزة وتدريب المزارعين، وكذلك التعاون مع هيئة سلامة الغذاء، لمتابعة المعايير والمواصفات لزيادة التصدير، وكذلك خلق مزيد من فرص العمل الجديدة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، فضلاً عن التوجه للتوسع في زراعة النخيل في كافة أنحاء مصر.

ومن جانبه أشاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه الدكتور أمجد القاضي، خلال حفل افتتاح المهرجان، بالعلاقات التاريخية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعية الأخوة والأشقاء العرب في كل مكان، وبجهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على نجاحها في تنظيم هذا المهرجان، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكافة جهات الاختصاص على مستوى الجمهورية.

كما وجه وزير الصناعة، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، والى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، على دعمهم المتواصل في تنظيم هذا المهرجان، والذي يعد بمثابة قاطرة تنموية للنهوض بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية مصر العربية، وامتداداً لأواصر التعاون البنّاء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في كافة المجالات التنموية.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن محصول التمور في مصر يعتبر محصولاً إستراتيجياً ،حيث تحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمي من حيث الإنتاج بحوالي 18% من الإنتاج العالمي، و24 % من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة، فضلاً عن المشروعات الحديثة العملاقة والتي تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، والتي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم 2.3 مليون نخلة بمنطقة توشكي والعوينات.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في كلمته أن تنظيم هذا المهرجان، يأتي بناء على توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حيث تعمل الأمانة العامة للجائزة، وضمن أهدافها الاستراتيجية على تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، عبر تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور في عدد من الدول، بدءاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية وصولاً إلى الولايات المكسيكية، إلا أن المهرجان الدولي للتمور المصرية بسيوة يُعتبر قصة النجاح الأولى منذ العام 2015، وهو بمثابة قاطرة لنجاح باقي المهرجانات، وهو نتيجة طبيعية للعلاقة الإيجابية المثمرة بين الأمانة العامة للجائزة ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية.

وأعرب أمين عام الجائزة، عن تقديره للتعاون الكبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جمهورية مصر العربية، التي أبدت استعدادها للتعاون وتوفير الدعم اللازم، لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه بالتعاون الوثيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

كما شمل حفل افتتاح المهرجان، عرض فيلم إنجازات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى،

وتفقد أجنحة المعرض بمشاركة 95 عارضًا من 9 دول مشاركة، وهى مصر والإمارات والسعودية والأردن وليبيا وموريتانيا والمغرب والسودان والمكسيك.



افتتاح مهرجان سيوة الدولي للتمور



جانب من الحضور الاماراتي لمهرجان سيوة الدولي للتمور



جلسة افتتاح مهرجان سيوة للتمور



محافظ مطروح خلال افتتاح مهرجان سيوة الدولي للتمور



مشاركة مصرية ودولية واسعة في مهرجان سيوة للتمور