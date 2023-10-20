انضمام آلاف المواطنين فى مسيرات إلى ميدان المحافظة بالدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب – محمد الحبشي

انضم المصليين إلى مسيرات مساجد المنصورة بعد آداء صلاة الجمعة، إلى المسيرات المتجه إلي ميدان محافظة الدقهلية، لدعم وتأييد الشعب الفلسطيني والدولة المصرية في قراراتها تجاه القضية الفلسطينية.

وشهد ميدان المحافظة بميدان المنصورة، توافد الآلاف بعد صلاة الجمعة مباشرة، للاحتشاد داخل الميدان.

شهد مسجد النصر بمدينة المنصورة توافد وزحام شديد لأداء صلاة الجمعة، وصلاة الغائب علي شهداء فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وقام الإمام والخطيب بالدعاء لمصر وفلسطين، وقام المواطنين بترديد الدعاء للدولتين خلف الإمام.

وتوافد أعداد من المواطنين للميدان حاملين أعلام دولة فلسطين، منذ قليل ميدان المحافظة ومحيط مسجد النصر، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

ويأتي ذلك لليوم الثالث على التوالي الذي تستمر فيه الحسود داخل الميادين والساحات العامة علي مستوي محافظات الجمهورية، للوقوف والتعبير عن رأيهم وغضبهم لما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل

يذكر أن بداية إنطلاق التجمعات في محافظة الدقهلية، انطلقت منذ 3 أيام، داخل حرم جامعة المنصورة، من طلاب وطالبات الجامعة، وإمتدت التجمعات والحشود إلي الميادين والساحات

وتشهد مدينة المنصورة الآن استنفار وتجهيزات أمنية مكثفة داخل ميدان المحافظة، ومحيط مسجد النصر، وذلك لتأمين المواطنين، الذين أتوا إلي الميدان وبدأوا التجهيز للتغبير عن رأيهم داخل الميدان منذ الساعات الاولي من صباح اليوم

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