المستشار الألماني يبحث مع الرئيس الأوكراني الوضع السياسي والعسكري بأوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة، هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبستريت، إن الرئيس زيلينسكي أبلغ شولتس بآثار الهجمات الروسية الأخيرة، وشكر الحكومة الألمانية على دعمها العسكري، خاصة لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف أن المستشار الألماني أعاد التأكيد على تضامن بلاده المستمر والثابت مع أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.. وأن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا، بما في ذلك في المجال العسكري، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

ولفت المتحدث إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة تبادل وجهات النظر البناءة بهدف الحصول على دعم عالمي للتوصل إلى حل سلمي.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، إن المستشار أولاف شولتس سيقوم بزيارة إلى نيجيريا وغانا في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وأضاف سيجرى المستشار محادثات مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو والرئيس الغاني نانا أكوفو أدو ورئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عمر توراي.

وتابع: بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، ستكون مواضيع المناقشة أيضًا الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتعاون في مجالات الاقتصاد والقضايا العالمية.