المتهم بإنهاء حياة طفلة والشروع في قتل والدها بالخانكة يعترف: خلافات الجيرة السبب

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف بائع خردة متهم بقتل طفلة، والشروع في قتل والدها، بمنطقة الخانكة، خلال التحقيق معه، أنه ارتكب الجريمة، نتيجة خلافات جيرة متكررة بينه وبين المجني عليه، مما دفعه لاتخاذ قرار بإطلاق النار عليه، ووضع مخططا لتنفيذ الجريمة، فصعد إلى العقار المواجه لمسكن المجني عليه، وأطلق النار بواسطة فرد خرطوش تجاه النافذة الخاصة بمسكن المصاب، وفر هاربا.

وأرشد المتهم، عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، كما كشف عن مصدر الحصول عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأكد مالك العقار الذي استخدمه المتهم لارتكاب الجريمة، صعود المتهم للعقار وإطلاق النار على النافذة، وتبين من خلال مناظرة جثة الطفلة إصابتها برش خرطوش بأنحاء جسدها، أدى لمفارقتها الحياة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة الطفلة بعد تشريحها، وباشرت التحقيق.