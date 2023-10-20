اليوم السابع
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اللاعب الفلسطينى محمود وادى بـ"المنصة": يحيا السيسى الذى وقف أمام مشروع التهجير

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 04:03 م
اللاعب الفلسطينى محمود وادى بـ"المنصة": يحيا السيسى الذى وقف أمام مشروع التهجير اللاعب الفلسطيني محمود وادي
كتب أحمد حسني- ندى سليم - تصوير خالد كامل

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شارك الآلاف في مسيرات شارع النصر أمام المنصة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة، وشارك اللاعب الدولي الفلسطيني محمود وادي، الآلاف من المواطنين، تضامنا مع فلسطين، موضحا أن فلسطين تعلم قوة الشعب المصري ووقفته بجانب شعبها، مستطردا:" كلنا مع الرئيس السيسي الذي وقف أمام مشروع التهجير".
 
وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي"، ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
 
وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 
 
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