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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى عسقلان

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 11:10 م
القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى عسقلان مستوطنات إسرائيلية
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وإصابة بأحد المباني.

وفى وقت سابق قالت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبوشمسية، إن هناك تشديدات أمنية بمدينة القدس المحتلة، حيث تحولت لمعسكر، بسبب الانتشار الكبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية تتحكم فيمن يدخل المسجد الأقصى للصلاة، حيث يمنع الأشخاص دون سن الخمسين، بالإضافة إلى التفتيش المُحكم لمن يدخل.

 

ووفقًا لمراسلة "القاهرة الإخبارية" أكدت، أن الشرطة الإسرائيلية تنتشر بشكل كبير في شوارع البلدة القديمة، كما أغلقت العديد من المساجد هناك.

 

 

 







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مستشفى الأهلي المعمداني

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