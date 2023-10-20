أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن أكثر من ألف من رعاياها غادروا إسرائيل وسط التصعيد الدائر بينها وبين الفصائل الفلسطينية.
ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد بدأت في 7 أكتوبر الجاري عملية "طوفان الأقصى"، وقامت بدك المدن الإسرائيلية بآلاف من الصواريخ، وتسلل مقاومون بحرا وبرا وجوا إلى مستوطنات الغلاف.. وأسفر "طوفان الأقصى" حتى الآن عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.. وفي المقابل، أسفر القصف الجوي الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.
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