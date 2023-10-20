الصحة العالمية: 120 ألف شخص يعانون أمراض نفسية في قطاع غزة جراء الحرب

إبراهيم حسان

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن قطاع غزة يمر بمرحلة صحية خطيرة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والقصف المتكرر والذي دمر البنى التحتية الصحية بشكل كبير.

أضاف أحمد المنظري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة ON، إن 85 ألف شخص في قطاع غزة يعانون الإعاقة و120 ألف شخص يعانون أمراض نفسية جراء هذه الحرب، والقائمة تطول في ظل التطورات الأخيرة.

وأشارالمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى أن 350 ألف شخص يعانون أمراض غير سارية كالقلب والضغط، و50 ألف امرأة حامل، ومن المتوقع أن تلد 5500 امرأة خلال شهر.

وأشار الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى أنه يوجد 34 ألف مريض فشل كلوي معرضون للموت بسبب نقص المياه وانقطاع الكهرباء.