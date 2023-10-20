السيطرة على حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع بالشقة، دون وجود شبهة جنائية، وذكر مالك الشقة، أنه فوجئ باشتعال النيران، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها: